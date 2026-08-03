Сервис для абитуриентов СПО впервые начал работать в Псковской области

18:19, 03 августа 2026, ПАИ

В Псковской области впервые начал работу новый сервис для выпускников школ, помогающий выбрать будущую профессию и поступить в профессиональные образовательные организации региона. Платформа расширяет и дополняет федеральные сервисы «Подбор колледжей» и «Подача заявления на поступление в колледж», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Чтобы получить подробную информацию, нужно выбрать специальность вручную или воспользоваться удобным общим фильтром. На главной странице доступен поиск, позволяющий быстро найти нужные специальности в колледжах региона или перейти к просмотру всех специальностей в конкретном учреждении.

Региональный сервис подробно рассказывает об условиях обучения: об общежитиях, столовых, оборудовании лабораторий и мастерских, о современных аудиториях. Также здесь есть информация о предприятиях, с которыми сотрудничают колледжи региона, и истории успеха выпускников.

Проект интегрирован с сервисом «Госуслуги», с региональной витриной «Образование», разработанной Минцифры России, и с порталом «Работа России». Это позволяет выпускникам не только получить полную информацию о колледже и выбранной специальности (рабочей профессии), но и увидеть сведения об актуальных вакансиях в регионе, связанных с выбранной специальностью.