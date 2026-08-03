Однополосное движение на участке улицы Белинского введут в Пскове на несколько дней
Однополосное движение на участке улицы Белинского введут в Пскове с 5 по 7 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Ограничения коснутся двух участков в районе зданий № 28 и 78. Меры принимаются для проведения дорожных работ.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
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