Однополосное движение на участке улицы Белинского введут в Пскове на несколько дней

19:18, 03 августа 2026, ПАИ

Однополосное движение на участке улицы Белинского введут в Пскове с 5 по 7 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Ограничения коснутся двух участков в районе зданий № 28 и 78. Меры принимаются для проведения дорожных работ.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.