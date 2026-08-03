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Общество

Атлантические циклоны принесут дожди на Северо-Запад России

На предстоящей неделе погоду на Северо-Западе России будет определять влияние атлантических циклонов, а в Центральной России установится антициклон. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

По данным синоптиков, наиболее плотная дождевая облачность сконцентрируется над северной половиной Северо-Западного региона, где столбики термометров не поднимутся выше +15…+20 градусов. В южных широтах этого же округа солнце в разрывах туч прогреет воздух до +20…+25.

В Центральной России на фоне антициклона будет преобладать солнечная погода, лишь в отдельных районах возможны ливни и грозы. Температура в начале рабочей недели днём ожидается на уровне +23…+28, затем потеплеет до +27…+32.

В Санкт-Петербурге самая высокая вероятность грозовых дождей придётся на вторую половину рабочей недели, при этом температура воздуха составит +21…+24.

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