Двор на улице Матвея Кузьмина благоустраивают в Великих Луках

16:27, 03 августа 2026, ПАИ

Работы по благоустройству двора у дома № 11 на улице Матвея Кузьмина ведутся в Великих Луках. Об этом сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На месте депутат встретилась с представителем подрядной организации и обсудила ход ремонта, качество выполняемых работ, детали проекта и сроки его завершения.

«Важно, чтобы все работы были выполнены не только вовремя, но и с соблюдением всех требований. Благоустройство дворов – это то, что напрямую влияет на комфорт жителей. Именно поэтому контроль за каждым этапом работ остаётся одним из наших приоритетов», – подчеркнула Юлия Ярышкина.

После завершения ремонта депутат планирует вместе с общественными советниками главы города выйти на приёмку объекта, оценить качество выполненных работ и учесть мнение жителей.

«Продолжаем работать, чтобы каждый двор становился удобнее, безопаснее и комфортнее для великолучан», – заключила Юлия Ярышкина.