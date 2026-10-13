Станислав Стармолотов провёл рабочие встречи с депутатами Псковской городской Думы

23:37, 13 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов продолжает серию рабочих встреч с депутатами Псковской городской Думы. В этот раз он пообщался с Сергеем Гавриловым (округ № 4), Денисом Ивановым (округ № 15) и Алексеем Форшем (единый избирательный округ). Об этом Станислав Стармолотов сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

В рамках обсуждения работы в округе № 4, который считается одним из самых больших в городе, запланирована выездная встреча – она пройдёт в ближайшем месяце. В состав округа входят деревня Белый Мох, Кресты, Лепеши, район Псковкирпич и другие территории. Ключевой задачей стороны назвали поддержание постоянного контакта с жителями и оперативное решение их проблем. Также депутаты и врип главы города обсудили направления депутатской работы и механизмы эффективного взаимодействия администрации города и городской Думы.

Были рассмотрены и актуальные запросы горожан в округе № 15, в том числе просьба соединить новые дорожки в сквере на улице Индустриальной, 2 со старыми тропинками возле домов (этот вопрос планируется проработать). Кроме того, на встрече обсудили состояние тротуаров и наличие ям на улице Алтаева, 11. Отдельное внимание уделили предложению об организации круга на улице Инженерной: его предлагают оформить и немного сузить – это должно упростить проезд грузового транспорта. Все озвученные вопросы взяты в работу.

В ходе встречи с депутатом по единому избирательному округу Алексеем Форшем речь шла о взаимодействии с администрацией города. Депутат рассказал, с какими вопросами чаще всего обращаются горожане и какие темы сейчас наиболее острые. Также стороны отдельно обсудили деятельность фракции партии «Единая Россия» в Псковской городской Думе.

Ранее сообщалось, что Станислав Стармолотов проверил готовность подрядчиков к зимнему сезону.