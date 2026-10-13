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Почему осенью легко спутать аллергию с простудой, объяснил врач

Опавшая листва таит угрозу для здоровья: на влажной разлагающейся органике активно размножаются споры плесневых грибов, которые относятся к сильным аллергенам. Об этом рассказал терапевт, врач общей практики Максим Маскин, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

По его словам, аллергеном является не сама листва, а микроскопические споры растущих на ней грибов. Листья накапливают влагу, а дожди вместе с перепадами температур формируют для плесени почти идеальные условия. Споры настолько малы, что человек вдыхает их незаметно для себя, однако способны вызвать разные реакции – от насморка до приступов удушья. Пока воздух не остынет ниже 10 градусов, концентрация спор остаётся особенно высокой.

Аллергия на плесень часто маскируется под простуду: её симптомы – заложенность носа, чихание, водянистые выделения, кашель, зуд и покраснение глаз, слезотечение, иногда кожные высыпания или зуд в горле, при серьёзной реакции – свистящее дыхание и одышка. Главный отличительный признак – отсутствие температуры, подчеркнул Максим Маскин. Если «простуда» длится неделями, а противовирусные не помогают, стоит задуматься об аллергии.

В группе риска люди с другими аллергиями (на пыльцу, пыль, животных), пациенты с бронхиальной астмой, дети, пожилые, те, чей иммунитет ослаблен, а также садоводы, дачники, сотрудники лесопилок и ферм.

Реакция может усиливаться из-за перекрёстной аллергии: организм путает плесневые грибы с продуктами, содержащими дрожжи или плесень. В период обострения реакция на плесневые сыры, дрожжевое тесто, квас, кефир, вино и шампанское усиливается, некоторые исследования указывают и на перекрёстную реакцию с орехами.

Уборка листвы – самый верный способ поднять споры в воздух. При подтверждённой аллергии лучше поручить это близким. Если убирать самостоятельно, нужны респиратор и закрытые очки, линзы следует снять, а листву увлажнить перед сгребанием. После работы нужно сменить одежду, вымыть лицо, руки и шею, промыть нос и глаза изотоническими растворами.

Лечение подбирает врач: это антигистаминные средства и местные глюкокортикостероиды в виде назальных спреев, которые контролируют симптомы, а не лечат аллергию.

Для профилактики Максим Маскин советует не гулять в сырую погоду, установить очиститель воздуха с HEPA-фильтром, проводить влажную уборку, поддерживать влажность не выше 50 %, в сырых местах использовать осушитель, после прогулок протирать обувь и мыть питомцев.

Если симптомы повторяются после каждого контакта с листвой, а температуры нет – это повод обратиться к аллергологу: врач может рекомендовать кожные пробы или анализ крови на аллергены плесневых грибов.

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