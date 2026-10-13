Представитель Псковского облсовпрофа стал участником семинара ФНПР
В семинаре-совещании, посвящённом актуальным вопросам организационной работы членских организаций Федерации независимых профсоюзов России, принял участие представитель Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Мероприятие объединило представителей профсоюзных структур из различных регионов страны. В повестке ключевые направления совершенствования организационной деятельности, обмен лучшими практиками и обсуждение стратегических задач укрепления профсоюзного движения на современном этапе.
Псковский областной совет профсоюзов на семинаре представляет заместитель председателя Андрей Стегний.
«Участие в мероприятии такого уровня позволит обогатить опыт нашего регионального профсоюзного объединения и внедрить в практику работы новые эффективные подходы», – прокомментировал работу семинара Андрей Стегний.
По итогам семинара-совещания планируется выработка конкретных рекомендаций для членских организаций ФНПР.
Сеанс «Доброго утра» с Псковской областью создаёт отличное настроение – Михаил Ведерников