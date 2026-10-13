Представитель Псковского облсовпрофа стал участником семинара ФНПР

23:47, 13 октября 2026, ПАИ

В семинаре-совещании, посвящённом актуальным вопросам организационной работы членских организаций Федерации независимых профсоюзов России, принял участие представитель Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Мероприятие объединило представителей профсоюзных структур из различных регионов страны. В повестке ключевые направления совершенствования организационной деятельности, обмен лучшими практиками и обсуждение стратегических задач укрепления профсоюзного движения на современном этапе.

Псковский областной совет профсоюзов на семинаре представляет заместитель председателя Андрей Стегний.

«Участие в мероприятии такого уровня позволит обогатить опыт нашего регионального профсоюзного объединения и внедрить в практику работы новые эффективные подходы», – прокомментировал работу семинара Андрей Стегний.

По итогам семинара-совещания планируется выработка конкретных рекомендаций для членских организаций ФНПР.