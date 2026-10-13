Сеанс «Доброго утра» с Псковской областью создаёт отличное настроение – Михаил Ведерников

23:08, 13 октября 2026, ПАИ

Всю неделю в программе «Доброе утро» на Первом канале включения из Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«Ведущие знакомятся с достопримечательностями и традициями, рассказывают всей стране о том, чем живёт наш регион. В течение каждого утреннего эфира таких включений несколько», – отметил глава региона.

Утром 13 октября журналисты рассказали об образах Псковской земли, запечатлённых в кинематографии. Пейзажи и достопримечательности стали частью культовых кинокартин «Звезда пленительного счастья», «Андрей Рублёв», «Открытая книга», «Два капитана» и других фильмов.

На прошлой неделе журналисты работали в Поганкиных палатах, Псковском кремле, Покровской и Варлаамовской башнях. В Поганкиных палатах экскурсовод Татьяна Семенкова рассказала об устройстве крупнейшей гражданской постройки Пскова XVII века – дома-крепости, который сохранился до наших дней.

Историю православия на Псковской земле журналисты раскрыли на примере Псковского кремля. Съёмки прошли в Довмонтовом городе, на вечевой площади и на выставке «Ратная доблесть эпох», где представлен меч князя Довмонта. Об истории этих мест рассказали директор музея-заповедника Светлана Мельникова и главный специалист отдела «Псковский кремль» Аркадий Егоров.

Отдельный сюжет посвятили осаде Пскова войсками польского короля Стефана Батория в 1581 году. В Покровской башне начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль рассказал о событиях осады и истории храма Покрова и Рождества от Пролома. Ещё одна съёмка прошла в прямом эфире в Варлаамовской башне.

Посмотреть сюжеты можно будет в программе «Доброе утро» на Первом канале.

«Пусть сюжеты о Псковской земле и любимые виды на федеральном канале создают отличное настроение на весь день», – добавил глава региона.