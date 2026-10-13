Невролог рассказал, почему опасно использовать смартфон лёжа в кровати

23:51, 13 октября 2026, ПАИ

Использовать смартфон лёжа в кровати не рекомендуется: каждые 15 градусов наклона головы удваивают нагрузку на шею. Об этом рассказал врач-невролог Антон Тихоновский, пишет «Газета.ру».

По словам невролога, привычка пользоваться гаджетом в постели создаёт дополнительную нагрузку на шею и спину, особенно если телефон лежит на животе или коленях, а голова долго остаётся наклонённой.

Лучше сидеть или полулежать, опираясь спиной и шеей на плотную подушку под углом примерно 45–60 градусов. Телефон или планшет не стоит класть на живот или колени: голову приходится сильно наклонять вперёд, а каждые 15 градусов такого наклона примерно удваивают нагрузку на шейный отдел позвоночника. Гаджет лучше расположить на плотной подушке или специальной подставке в 30–40 сантиметрах от лица – примерно на уровне груди или подбородка, объяснил невролог.

При этом даже удобное положение тела не решает другую проблему: постоянный поток информации поддерживает эмоциональное возбуждение. Думскроллинг в постели повышает тревогу и способствует выбросу гормонов стресса – кортизола и норадреналина. Заснуть становится сложнее, сон делается поверхностным, а при долгой привычке может развиться бессонница, предупредил врач.