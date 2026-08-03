Горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции работает в Псковской области

21:54, 03 августа 2026, ПАИ

Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции (неполио) проводит Роспотребнадзор с 27 июля по 7 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Все желающие могут получить консультации по мерам личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание уделяется правилам безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты.

Специалисты сообщают об основных симптомах энтеровирусной инфекции, об алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, о правилах личной гигиены и о питьевом режиме.

Получить информацию у специалистов Управления Роспотребнадзора по Псковской области можно по телефону (8 8112) 29-06-62.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).