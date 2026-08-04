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Происшествия

Дачный дом сгорел в Печорском районе

Одноэтажный дачный дом сгорел в СНТ «Юрьевские Горы» Печорского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнём. Для ликвидации возгорания привлекались пять специалистов областной пожарной охраны и одна единица техники.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Также псковичам порекомендовали для раннего обнаружения возгорания установить в жилье автономный пожарный извещатель.

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