Дачный дом сгорел в Печорском районе

09:59, 04 августа 2026, ПАИ

Одноэтажный дачный дом сгорел в СНТ «Юрьевские Горы» Печорского района, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнём. Для ликвидации возгорания привлекались пять специалистов областной пожарной охраны и одна единица техники.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Также псковичам порекомендовали для раннего обнаружения возгорания установить в жилье автономный пожарный извещатель.