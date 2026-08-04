Более миллиона рублей ущерба взыскали с великолучанина за незаконную рубку

12:02, 04 августа 2026, ПАИ

Судебные приставы взыскали с великолучанина более миллиона рублей за незаконную вырубку леса в Новосокольническом лесничестве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В марте 2017 года 46-летний мужчина нанял рабочих для валки деревьев и лично указывал границы делянки. Лесной фонд понёс ущерб на сумму свыше миллиона рублей: были вырублены осина, берёза, дуб и серая ольха.

Изначально по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ, но позже его прекратили за отсутствием состава преступления. Следствие пришло к выводу, что у мужчины было разрешение на заготовку древесины на соседнем участке, и он добросовестно заблуждался, полагая, что действует в законных границах.

Однако комитет по природопользованию и охране окружающей среды Псковской области обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Ответчик проигнорировал получение заказного письма, и дело рассмотрели без его участия. Суд полностью удовлетворил требования истца.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов в Великих Луках. Должника предупредили о возбуждении производства, а также о возможном штрафе и аресте имущества. Для взыскания суммы пристав обратил взыскание на зарплату мужчины и вынес постановление об исполнительском сборе за просрочку.

Сразу после этого вся сумма ущерба поступила на депозитный счёт ведомства и была перечислена по назначению. Исполнительное производство окончено.