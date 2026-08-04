Два учреждения из Псковской области вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев

12:36, 04 августа 2026, ПАИ

Красногородская школа-интернат «Агрошкола» и изборский лицей стали финалистами Всероссийского конкурса школьных музеев. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

В заключительный этап вышли 150 участников из 61 региона страны. Среди них – педагоги, директора школ, руководители музейных пространств и энтузиасты, сохраняющие историю.

Участники провели более 2,6 тысячи просветительских мероприятий для свыше 52 тысяч слушателей. Конкурс на одно место в финале составил более 30 претендентов.

В октябре в Москве пройдут финальные испытания в рамках форума «Память жива». Жюри выберет победителей по итогам защиты проектов и экспозиций.

Конкурс организован по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ.