Сбившей девочку великолучанке отменили двойное наказание

12:17, 04 августа 2026, ПАИ

Суд в Великих Луках отменил одно из двух наказаний, назначенных местной жительнице после столкновения с велосипедисткой. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, в мае женщина за рулём автомобиля «Мицубиси Лансер» выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу несовершеннолетней велосипедистке, двигавшейся по тротуару. В результате ДТП девочка получила лёгкий вред здоровью и была госпитализирована.

Сотрудник Госавтоинспекции вынес постановление о штрафе за непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам движения (статья 12.18 КоАП РФ). Кроме того, в отношении женщины составили протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью (часть 1 статьи 12.24 КоАП РФ).

При рассмотрении дела суд учёл позицию Конституционного суда РФ, согласно которой недопустимо дважды привлекать к ответственности за правонарушения, охваченные одним событием.

В итоге суд признал великолучанку виновной по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ и оштрафовал на 7,5 тысячи рублей. Постановление по статье 12.18 КоАП РФ отменено, производство по нему прекращено.