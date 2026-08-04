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Общество

Туристический поток в Псковскую область вырос на 5%

Туристический поток в Псковскую область в первом полугодии 2026 года вырос на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рост и перспективы развития отрасли обсудили на рабочей встрече губернатор Михаил Ведерников и министр туризма региона Марина Егорова. Речь шла об открытии новых маршрутов и расширении гостиничной инфраструктуры.

Видео из канала Михаила Ведерникова в MAX

Михаил Ведерников отметил, что в Туристский информационный центр обращались жители семи федеральных округов, и поинтересовался планами по развитию номерного фонда – в частности созданием в этом году 62 дополнительных номеров. Марина Егорова подтвердила, что положительная динамика сохраняется несколько лет подряд.

По нацпроекту «Туризм и гостеприимство» регион получает поддержку для создания мест размещения в модульных отелях. В этом году инвесторы уже реализовали два таких проекта в Печорском и Псковском районах – объекты прошли классификацию и включены в реестр. До конца года запланировано создать ещё 62 номера, а также кемпинги в Псковском и Гдовском районах.

В регионе два маршрута уже имеют статус национальных – «Александр Невский – имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают». Также прорабатывается вопрос о придании национального статуса маршруту по южным районам области. Согласован пакет документов для получения такого статуса межрегиональным маршрутом «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» (совместно с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью). Его планируют адаптировать для туристов из Китая.

Губернатор поддержал инициативу и подчеркнул, что у региона сложились хорошие отношения с Российско-Китайским союзом и генконсулом КНР в Санкт-Петербурге. «Это нужно использовать для максимальной популяризации и оптимального построения работы», – добавил Михаил Ведерников.

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