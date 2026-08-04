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Директор реставрационной компании станет гостем программы «Оглавление»

Директор реставрационной компании «Августина» Сергей Васильев станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 4 августа.

Сергей Васильев. Фото: Андрей Степанов / ПАИ

В чём особенность строительных и реставрационных работ в историческом Пскове? Как складываются отношения между экспертами министерства культурного наследия, проектировщиками и строителями, приспосабливающими архитектурные памятники под современное использование? Что показало «вскрытие» при работах на фасаде здания присутственных мест на улице Некрасова, 23 в Пскове (здесь ныне находятся региональные органы власти), какое историческое здание в центре города взялась восстановить компания? Об этом в преддверии Дня строителя с экспертом поговорит ведущий Александр Машкарин.

Напомним, компания «Августина» известна своими реставрационными работами на целом ряде памятников культурного наследия в Псковской области. Например, это работы в здании музыкальной школы № 1 на улице Советской, в доме Беклешова (турцентр Пскова) на улице Георгиевской, в доме Сафьянщикова на Октябрьском проспекте, в доходном доме Батова на улице Ленина.

«Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» (88.3 FM) в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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