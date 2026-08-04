Как сделать перерасчёт за коммунальные услуги, рассказали россиянам
Как сделать перерасчёт за коммунальные услуги, объяснили в группе «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте». При отъезде в отпуск или на дачу на пять дней и более можно получить перерасчёт платы за некоторые коммунальные услуги.
Вывоз мусора можно пересчитать без дополнительных условий, а плату за свет, воду и газ можно пересчитать только в том случае, если в помещении нет приборов учёта и отсутствует техническая возможность их установить.
Плата за отопление, содержание жилья, капитальный ремонт и общедомовые нужды перерасчёту не подлежат.
К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие факт и сроки отсутствия. «Обычно перечень документов открытый – главное, чтобы они подтверждали, что и как долго вас не было. Например, это могут быть билеты на самолёт, счёт за проживание в гостинице или справка из садоводческого товарищества. Конкретный перечень документов лучше заранее уточнить у поставщика услуг», – уточнили в сообществе.
Заявление о перерасчёте нужно подать поставщику коммунальной услуги, который производит начисления, до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. Максимальный период, за который можно оформить перерасчёт, – шесть месяцев.
Скачать приложение «Госуслуги Дом», чтобы контролировать вопросы ЖКХ, даже находясь в отпуске, можно по ссылке: vk.cc/cR4yLN.
В псковских лесах обитает около 2500 бурых медведей: эксперт объяснил, как обезопасить себя
Михаил Ведерников оценил благоустройство территории у памятника Александру Невскому в Порхове
Два учреждения из Псковской области вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев