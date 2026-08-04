Как сделать перерасчёт за коммунальные услуги, рассказали россиянам

11:49, 04 августа 2026, ПАИ

Как сделать перерасчёт за коммунальные услуги, объяснили в группе «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте». При отъезде в отпуск или на дачу на пять дней и более можно получить перерасчёт платы за некоторые коммунальные услуги.

Вывоз мусора можно пересчитать без дополнительных условий, а плату за свет, воду и газ можно пересчитать только в том случае, если в помещении нет приборов учёта и отсутствует техническая возможность их установить.

Плата за отопление, содержание жилья, капитальный ремонт и общедомовые нужды перерасчёту не подлежат.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие факт и сроки отсутствия. «Обычно перечень документов открытый – главное, чтобы они подтверждали, что и как долго вас не было. Например, это могут быть билеты на самолёт, счёт за проживание в гостинице или справка из садоводческого товарищества. Конкретный перечень документов лучше заранее уточнить у поставщика услуг», – уточнили в сообществе.

Заявление о перерасчёте нужно подать поставщику коммунальной услуги, который производит начисления, до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. Максимальный период, за который можно оформить перерасчёт, – шесть месяцев.

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