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Общество

Ещё девять дворов отремонтируют в Пскове в 2026 году

Ещё девять дворовых территорий отремонтируют в Пскове в 2026 году в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС), сообщается на сайте госзакупок.

Фото: ПАИ

Работы пройдут в центре города и в микрорайоне «Любятово» по следующим адресам: улица Детская, 1; улица Калинина, 11; улица Льва Толстого, 26; улица Некрасова, 16; улица Николая Васильева, 55А–61А; улица Новгородская, 14, 28 и 32; Октябрьский проспект, 33А.

Согласно проекту муниципального контракта, подрядчик должен завершить все работы до 30 сентября 2026 года. Финансирование осуществляется из бюджета города Пскова в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Общий перечень возможных видов работ включает замену асфальтобетонного покрытия проездов, парковок и пешеходных дорожек, установку новых бортовых камней и опорных колец колодцев, замену люков смотровых колодцев, устройство песчаных и щебёночных оснований, а также валку деревьев и корчёвку пней. Для каждого двора предусмотрен индивидуальный набор работ – например, в одних территориях заменят люки и бортовые камни, в других – только отремонтируют проезд или обустроят парковку и пешеходную дорожку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пскове объявлен тендер на выполнение комплекса работ по ремонту десяти дворовых территорий. Работы охватят районы Овсище, Завеличье и Запсковье. Ремонт запланирован по следующим адресам: улица Алексея Алёхина, 8; улица Ижорского Батальона, 43; улица Майора Доставалова, 1; улица Набат, 3; улица Печорская, 1Б; улица Труда, 20; улица Шестака, 12; улица Юбилейная, 55; улица Юбилейная, 64; улица Коммунальная, 46.

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