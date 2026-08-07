«Спорт сближает»: ветераны СВО из Псковской области рассказали, как команда помогает им в жизни

16:31, 07 августа 2026, ПАИ

Как занятия спортом и командная поддержка помогают ветеранам СВО не только на соревнованиях, но и в повседневной жизни, рассказали спортсмены, участники межрегиональных соревнований «Кубок защитников Отечества» в Выборге на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 августа.

«Мы в команде помогаем друг другу в решении разных вопросов. Мне, например, команда помогла получить более современные технические средства реабилитации. Это произошло только благодаря команде», – поделился ветеран СВО, спортсмен Александр Поддуев.

Он подчеркнул, что поддержка товарищей проявляется не только в спортивных вопросах, но и в личных делах: если у кого-то возникают семейные или иные трудности, в команде всегда готовы дать совет, поговорить, поддержать и даже подбодрить шуткой.

«Волейбольная команда выходные дни может провести вместе на природе. Мы – команда единомышленников с общей целью, с общими задачами. Объединены все, несмотря на какие-то свои ограничения. Все молодцы, друг друга поддерживаем. И это даёт большой толчок и успех. Спорт сближает», – добавил ветеран СВО, спортсмен Дмитрий Припихайло.