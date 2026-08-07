Великолукский лучник Силаев стал первым в квалификации международного турнира «Невские стрелы»

17:45, 07 августа 2026, ПАИ

Действующий чемпион России в помещении, великолукский лучник Илья Силаев занял первое место квалификации на международном турнире «Невские стрелы» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Силаев за два круга набрал 699 очков и вышел в плей-офф с первого места из 61 участника соревнований в блочном луке среди мужчин. Благодаря такому результату он получил прямую путёвку в 1/16 финала. Спарринги на выбывание пройдут завтра, 8 августа.

Среди остальных спортсменов Псковской области Никита Панов занял 21-е место, Сергей Кузнецов – 24-е, Денис Кондратюк – 33-е, а Владимир Фазанов – 38-е.

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