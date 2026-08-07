Условия для реабилитации ветеранов СВО через адаптивный спорт создают в Псковской области

17:39, 07 августа 2026, ПАИ

Как в Псковской области создаются условия для занятий адаптивным спортом и организуется поддержка ветеранов на всех этапах, рассказали заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Лидия Герасимова и заместитель начальника отдела по спортивной работе регионального министерства спорта Светлана Польская на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 августа.

«В первую очередь министерство спорта Псковской области организует площадки для тренировок, ведь без мест для занятий невозможно показывать результаты и интегрироваться в спорт. В регионе проводятся мероприятия разного уровня и направления – как официальные, так и неофициальные, и министерство всегда идёт навстречу ветеранам», – отметила Светлана Польская.

По её словам, важным направлением работы является поддержка в прохождении медицинского допуска, без которого спортсмены не смогут выступить на соревнованиях. Она также рассказала, что в мае этого года в Пскове впервые прошёл Кубок Героев по плаванию, в котором приняли участие представители 11 субъектов России. Кроме того, в этом году на состязаниях по стрельбе «Время героев» ввели новую дисциплину «Стальной характер». Светлана Польская добавила, что министерство старается разнообразить спортивную жизнь ветеранов, организует поездки, решая вопросы питания, проживания и проезда через аккредитованные федерации.

«Задача фонда – освободить ветеранов от всей бумажной и организационной работы, чтобы они могли сосредоточиться на подготовке к соревнованиям. Это касается не только подготовки к турнирам, но и сопровождения во время самих состязаний, включая прохождение различных комиссий. Сотрудники фонда ездят с командой, чтобы парни могли тренироваться, не отвлекаясь на административные вопросы, и заниматься только тем, что действительно для них важно в данный момент», – добавила Лидия Герасимова.