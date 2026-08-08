Праздничные мероприятия в честь Дня города стартовали в Печорах

10:52, 08 августа 2026, ПАИ

В Печорах начались торжества, посвящённые Дню города. Центральной площадкой праздника, который продлится несколько дней, стал парк «Треугольник», пишет газета «Печорская правда».

Праздничная программа в Печорах рассчитана на несколько дней – с 8 по 11 августа. Главным днём торжеств станет суббота, 9 августа. Мероприятия приурочены к 81-й годовщине освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков.

В программе праздника – благодарственный молебен, спортивные состязания, выставки, выступления творческих коллективов, ярмарка местных мастеров, развлекательная программа для детей и взрослых. Ко Дню города в Печорской центральной районной библиотеке открылась фотовыставка «Храмы псковской архитектурной школы – люди и храмы», которая будет работать до 28 августа.

На Соборной площади 8 и 9 августа пройдут состязания лучников, выставка ремесленников, мастер-классы, пенная дискотека и праздничный концерт. В субботу, 9 августа, в парке «Треугольник» состоится фестиваль «Музыка без границ» с участием творческих коллективов из России, Эстонии, Латвии и Белоруссии. На площади Победы запланированы концерты, выступления гостей из Москвы и праздничный фейерверк.