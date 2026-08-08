Депутат Андрей Козлов провёл встречи с жителями Новосокольнического округа
Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов совместно с главой Новосокольнического округа Виктором Новиковым провёл встречи с жителями муниципалитета. Первая встреча состоялась в Новосокольниках, сообщил депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
-
Фото: страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»
В ходе встречи были затронуты вопросы ремонта дорожного покрытия, обновления дорожных знаков и приведения в порядок дворовых территорий. Жители отдалённых микрорайонов сообщили о перебоях с электроэнергией, о проблемах со связью и отсутствии интернета.
Поступил запрос на содействие в получении технических условий для подключения резервного источника питания для железнодорожных предприятий. Также обсуждались вопросы ликвидации несанкционированной свалки и установки контейнерной площадки, которую планируется оборудовать по проекту ТОС в текущем году.
Поднимался вопрос о ремонте хоккейной коробки. По каждому обращению ведётся работа с профильными ведомствами и муниципальными властями.
Сенатор Косачёв и губернатор Ведерников встретились с участниками программы «Здравствуй, Россия!» в Гдовском районе