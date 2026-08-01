Рабочая поездка Михаила Ведерникова в Гдовский район – фоторепортаж

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с рабочим визитом посетил Гдовский район 8 августа. В программе поездки – осмотр умной спортивной площадки в Гдове, улицы Пограничной перед началом строительных работ и очистных сооружений канализации. Глава региона также побывал на фестивалях «Дружина первых» и «Самолва 1242» в деревне Самолва, пообщался с участниками программы «Здравствуй, Россия!», посетил Самолвовский дом культуры и оценил результаты работы ТОС «Низовицы» в деревне Низовицы. Подробности – в нашем фоторепортаже.
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 01:42, 09 августа 2026, ПАИ
8060
Поделиться