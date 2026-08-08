Губернатор осмотрел очистные сооружения в Гдове после реконструкции

13:38, 08 августа 2026, ПАИ

Очистные сооружения канализации осмотрел в Гдове губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет сегодня, 8 августа, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ксения Григорьева рассказала об основных характеристиках объекта и его развитии. Была проведена масштабная реконструкция очистных сооружений канализации. Процесс очистки непрерывный и постоянный.

Михаил Ведерников осмотрел основные площади сооружения. По словам главы Гдовского округа Веры Алексеевой, положительный эффект работы объекта колоссален как для окружающей среды, так и для жителей муниципалитета.

В рабочем выезде также участвуют вице-губернатор Ольга Тимофеева, сенаторы РФ Наталья Мельникова и Алексей Наумец, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз и ветеран СВО, сотрудник псковского филиала центра «Воин», выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.