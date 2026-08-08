Губернатор поручил завершить ремонт улицы Пограничной в Гдове к началу учебного года

13:22, 08 августа 2026, ПАИ

Улицу Пограничную в Гдове перед началом строительных работ осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в округ сегодня, 8 августа, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















На объекте запланированы асфальтирование дорожного полотна и установка тротуаров. Общая стоимость ремонта улицы Пограничной протяжённостью 0,8 километра составляет 36,7 миллиона рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов отметил, что объект очень важен, так как рядом с дорогой находится недавно построенная школа. Поблизости оборудуют ливневую канализацию, контракт уже заключён.

Автобусы подходят прямо к образовательному учреждению, поэтому на дороге сделают специальный карман.

«Надо стараться сделать к 1 сентября, хотя объект и большой. Постарайтесь», – сказал губернатор. Глава Гдовского округа Вера Алексеева заверила, что вопрос будут держать под контролем.

В рабочем выезде также участвуют вице-губернатор Ольга Тимофеева, сенаторы РФ Наталья Мельникова и Алексей Наумец, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз и ветеран СВО, сотрудник псковского филиала центра «Воин», выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.