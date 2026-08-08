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Общество

Михаил Ведерников осмотрел умную спортплощадку в Гдове

Умную спортивную площадку на улице Ленина, 14 в Гдове осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в округ сегодня, 8 августа, в День физкультурника. На площадке проходят соревнования по баскетболу и сдаче норм ГТО, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Михаил Ведерников осмотрел «умную» спортплощадку в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников осмотрел «умную» спортплощадку в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников осмотрел «умную» спортплощадку в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников осмотрел «умную» спортплощадку в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников осмотрел «умную» спортплощадку в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников осмотрел «умную» спортплощадку в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников осмотрел «умную» спортплощадку в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников осмотрел «умную» спортплощадку в Гдове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников осмотрел «умную» спортплощадку в Гдове
    Фото: ПАИ

Врио министра спорта Псковской области Лилия Аюпова отметила, что закупку и монтаж оборудования площадки выполнили за счёт средств федерального бюджета на сумму 11,9 миллиона рублей, подготовку бетонного основания – за счёт средств местного бюджета на сумму 4,7 миллиона рублей.

Объект построили в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Трибуны для зрителей на площадке вмещают порядка 50 человек. Аналогичные площадки, по словам министра, появятся до конца августа ещё в трёх муниципалитетах региона, в том числе в Невеле.

Площадка универсальная, её можно использовать как для различных спортивных активностей, так и для проведения соревнований ГТО.

«Сделали действительно хорошо, качественно», – оценил Михаил Ведерников.

«По поручению президента РФ Владимира Путина мы развиваем не только спорт высоких достижений, но и спорт детский, школьный и иные виды на территории муниципалитетов по всей стране. Естественно, мы вкладываем большие усилия и используем возможности нацпроектов. В частности, в Гдовском округе в прошлом году открыли отделение по развитию хоккея на траве, завезли оборудование, обеспечили подготовку тренеров. В этом году началась процедура формирования команды школьников, а в будущем – юношей, которые представят регион на федеральных соревнованиях», – подчеркнул Антон Мороз.

В рабочем выезде также участвуют глава Гдовского округа Вера Алексеева, вице-губернатор Ольга Тимофеева, сенаторы РФ Наталья Мельникова и Алексей Наумец, президент Федерации хоккея на траве России, член общественного совета федерального партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россиия» «Детский спорт» Антон Мороз и ветеран СВО, сотрудник псковского филиала центра «Воин», выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко.

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