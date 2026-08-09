Депутаты Заксобрания поздравили псковских строителей с профессиональным праздником

10:26, 09 августа 2026, ПАИ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов от имени депутатов регионального парламента поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником – Днём строителя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«Строитель – особая профессия, в основе которой лежит созидание. Вы не просто возводите здания, но и закладываете фундамент будущего и уверенности в завтрашнем дне, создавая среду для жизни целых поколений. Именно вы создаёте пространство, где хочется жить, работать и растить детей», – говорится в поздравлении.

Александр Котов отметил, что там, где появляются новые жилые кварталы, социальные объекты и производственные площадки, наблюдается демографический рост, повышается инвестиционная привлекательность территорий, крепнет общественная стабильность и благополучие.

Председатель Собрания также подчеркнул, что, несмотря на непростую геополитическую обстановку и испытания для привычных экономических связей, строительная сфера сохраняет устойчивость. Реализация масштабных национальных проектов и региональных программ продолжается, а строительные компании демонстрируют профессионализм и способность находить эффективные решения даже в самых сложных обстоятельствах.

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области пожелали работникам строительной отрасли, чтобы результаты их созидательного труда служили надёжной опорой для процветания Псковской земли и России.