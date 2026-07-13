Более 20 тысяч кубометров лесоматериалов отправили на экспорт из Псковской области

15:32, 13 июля 2026, ПАИ

21,7 тысячи кубических метров лесоматериалов отправили на экспорт из Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Все партии соответствовали требованиям стран-импортёров. Ведомство оформило 363 фитосанитарных сертификата, в сопровождении которых грузы отправили по адресам получателей.

Всю лесопродукцию экспортируют в Китай, Корею, Индию, Египет, Иорданию, Азербайджан, Белоруссию, Таджикистан и на Кубу.

Наибольшие объёмы поставок лесоматериалов составили профилированные пиломатериалы, берёзовые брёвна, вагонка и упаковочная тара – в Корею отправили почти 6,2 тысячи кубометров, в Китай – 5,5 тысячи кубометров и в Индию – 4,1 тысячи кубометров.