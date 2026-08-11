Путин поручил создать в регионах сильные университетские центры для подготовки научных кадров

15:57, 11 августа 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил продолжить формирование передовых университетов и научных центров в регионах страны. С соответствующей инициативой глава государства выступил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. Об этом пишет РИА Новости.

Путин подчеркнул необходимость консолидации потенциала учреждений науки и высшей школы в тех регионах, где это целесообразно, особенно среди организаций, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи.

По словам президента, создание таких центров позволит повысить качество образования, обеспечить современные условия для преподавателей и студентов, увеличить поддержку талантливых исследователей, а также усилить ведущие кафедры, лаборатории и коллективы, способные добиваться значительных результатов и вести научную работу на стыке различных направлений.

Напомним, что недавно Владимир Путин поздравил с 90-летием бывшую узницу фашистских концлагерей Веру Никифорову из Печорского округа Псковской области.

Кроме того, президент в телефонном разговоре с командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым назвал дивизию легендарной и указал на чрезвычайную важность поддержки бойцов специальной военной операции и членов их семей.