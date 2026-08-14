Псковички приняли участие во всероссийском молодёжном форуме на Сахалине

18:18, 14 августа 2026, ПАИ

С 10 по 16 августа на площадках Южно-Сахалинска проходит Всероссийский молодёжный образовательный форум «ОстроVа» – флагманское событие центра профессионального развития «Острова», реализуемое в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив.

В этом году форум объединил 350 участников из всех регионов России. Псковскую область на форуме представляют Дарья Новикова и Марина Костюшко, которые вошли в число участников, прошедших конкурсный отбор. Форум «ОстроVа» – это уникальная площадка для профессионального развития и карьерной навигации, где молодые люди могут перейти от неопределённости к осознанному профессиональному выбору.

В 2026 году ключевая идея форума – создание пространства, в котором участник формирует план развития, встречается с ведущими работодателями региона и страны, получает реальные предложения о стажировке или трудоустройстве. Образовательная программа форума строится по трём направлениям (школьники, студенты, работающая молодёжь) и охватывает приоритетные отрасли экономики: искусственный интеллект, энергетику, строительство, медицину, туризм, авиацию и креативную экономику. Деловая программа включает выставку «Сахалин-Экспо», профориентационные встречи, экскурсии на местные предприятия и защиту проектов в рамках грантового конкурса Росмолодёжи. Для участников также организованы турниры по настольным играм, вечерние активности, посещение городского проекта «Поющий музей» и торжественное завершение на горнолыжном комплексе «Горный воздух».

«Я первый раз попала на форум Росмолодёжи и уже начинаю жалеть, что не узнала об этой возможности раньше! Форум «ОстроVа» на Сахалине попал в самое сердце! – поделилась впечатлениями Марина Костюшко. – Все мероприятия очень интересные – профориентационные встречи, экскурсии на предприятия, опыт создания собственного проекта. Форум даёт возможность познакомиться с уникальным островным регионом и понять, что он быстро развивается и нуждается в молодёжи! Дальний Восток – это часть нашей Родины, пора рушить стереотипы о его плохой инфраструктуре и непривлекательности».

Марина Костюшко отметила, что в следующий раз обязательно подготовит проект для грантового конкурса для развития Псковской области, а впечатления от организации городской программы привезёт домой, чтобы поделиться идеями улучшения местных фестивалей.

Дарья Новикова, для которой это уже второй визит на Сахалин, также поделилась своими впечатлениями: «Форум встретил палящим солнцем, а провожает кучей контактов и инсайтов. «ОстроVa» больше не про сам Сахалин, а про людей, которые хотят менять страну. Я приехала с мыслью «что я могу дать региону», а уезжаю с ощущением, что сегодняшний Сахалин может дать мне гораздо больше. Перемены за два года колоссальные: город преобразился, чувствуется буст работы и серьёзных вложений. Уже думаю, как применить полученное у себя дома».

Напомним, форум «ОстроVа» проводится с 2013 года, а с 2020-го получил всероссийский статус. Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).