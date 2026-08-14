Псковичам объяснили, как обнаружить у себя «грудную жабу»

18:17, 14 августа 2026, ПАИ

Какие симптомы говорят о том, что у человека есть проблемы с сердцем, рассказала заместитель главного врача по региональному сосудистому центру Псковской областной клинической больницы, кардиолог Алина Кузуб в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Самые яркие проявляющиеся клинически признаки – это стенокардия, когда болит в груди, есть атеросклеротическая бляшка. Ток крови проходит по сосудам сердца, а эта бляшка мешает, поэтому какой-то участок сердца недополучает то питание, которое ему необходимо», – отметила гостья студии.

Кардиолог обратила внимание, что человек может жить обычной жизнью, быть активным, но в какой-то момент силы просто уходят.

«Начинаешь ускоряться или подниматься по лестнице, а грудь сдавливает, жжёт. Это как «грудная жаба»: вы дышите, но у вас боль», – сказала врач и добавила, что к тревожным звоночкам также относится одышка и усиленное сердцебиение при нагрузках.

Ранее специалист рассказала, действительно ли болезни сердца начали находить у пациентов молодого возраста и что это является тревожным звоночком, а также призвала проходить чекапы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.