Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Депутаты обсудили развитие заводов и благоустройство в Великих Луках

Рабочие встречи с сотрудниками заводов в Великих Луках провели депутат Госдумы РФ Александр Козловский, депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Они посетили опытный заводы «Микрон» и «Реостат», чтобы обсудить развитие производства и актуальные вопросы городского благоустройства. Об этом сообщил Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала депутата Госдумы РФ Александра Козловского в MAX

На «Микроне» гостям провели экскурсию по новой производственной площадке.

«Предприятие продолжает развиваться, внедряет современные технологии, использует собственное программное обеспечение и активно работает в направлении импортозамещения. Всегда интересно своими глазами увидеть, как меняется производство и какие решения сегодня создают в Великих Луках», – отметил Александр Козловский.

Сотрудники заводов предложили несколько инициатив развития города. Одно из предложений касалось приведения контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов к единому внешнему виду. По аналогии с дизайн-кодом вывесок предлагается разработать общий подход к материалам и цветовому оформлению, чтобы устранить существующий разнобой.

«На мой взгляд, предложение заслуживает внимания – будем обсуждать его с городскими властями», – подчеркнул Александр Козловский.

Жители также обратили внимание на состояние улицы Щорса: на одном из участков фактически отсутствует тротуар.

«Здесь речь идёт уже не о локальном ремонте, а о полноценном строительстве. Для начала необходимо разработать проектно-сметную документацию, причём сразу предусмотреть в проекте и освещение. После этого можно будет предметно решать вопрос с финансированием», – сказал депутат.

Отдельной темой стал капитальный ремонт Дома культуры имени Ленина. Этот вопрос великолучане поднимают регулярно. Полное обновление здания требует серьёзных финансовых вложений, поэтому сейчас прорабатывается поэтапный вариант. В ближайшие годы планируется выполнить наиболее необходимые работы, а затем привлекать средства на следующие этапы. Дизайн-проект капремонта разрабатывает министерство культуры Псковской области.

«Такие крупные объекты зачастую невозможно привести в порядок исключительно за счёт муниципальных средств, поэтому будем искать возможности поддержки и на федеральном уровне», – добавил Александр Козловский.

На заводе «Реостат» сотрудники затронули вопрос о дороге от улицы 3-й Ударной Армии ко второй площадке предприятия. Для производства это важная логистическая артерия: по ней ежедневно идёт транспорт, завозится и вывозится продукция. Состояние подъезда напрямую влияет на работу завода, поэтому вопрос требует отдельной проработки, отметили депутаты.

Ещё одна тема – обеспечение высокоскоростным интернетом деревни Булынино. Населённый пункт подходит под параметры программы подключения небольших деревень к связи.

«Уточним действующие планы и сроки, чтобы понимать перспективы подключения», – заключил депутат.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






14 августа 2026

Два человека пострадали в ДТП из-за лопнувшего колеса в Островском округе
14 августа 2026

Директора псковских образовательных учреждений стали лучшими в рейтинге
14 августа 2026

В ряде водоёмов Псковской области купание запрещено из‑за несоответствия санитарным нормам
14 августа 2026

В Пскове прошло обучение наблюдателей‑блогеров для работы на избирательных участках
14 августа 2026

Августовские выходные в Пскове: куда сходить
14 августа 2026

Семейный праздник в Финском парке: первый день фестиваля «Лешуга»
14 августа 2026

Центр здоровья в поликлинике № 1 в Великих Луках принимает пациентов без направления терапевта
14 августа 2026

В Пскове впервые покажут лучшие фильмы фестиваля «Кассета с родительской полки»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...