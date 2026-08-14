Депутаты обсудили развитие заводов и благоустройство в Великих Луках

18:02, 14 августа 2026, ПАИ

Рабочие встречи с сотрудниками заводов в Великих Луках провели депутат Госдумы РФ Александр Козловский, депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина. Они посетили опытный заводы «Микрон» и «Реостат», чтобы обсудить развитие производства и актуальные вопросы городского благоустройства. Об этом сообщил Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

На «Микроне» гостям провели экскурсию по новой производственной площадке.

«Предприятие продолжает развиваться, внедряет современные технологии, использует собственное программное обеспечение и активно работает в направлении импортозамещения. Всегда интересно своими глазами увидеть, как меняется производство и какие решения сегодня создают в Великих Луках», – отметил Александр Козловский.

Сотрудники заводов предложили несколько инициатив развития города. Одно из предложений касалось приведения контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов к единому внешнему виду. По аналогии с дизайн-кодом вывесок предлагается разработать общий подход к материалам и цветовому оформлению, чтобы устранить существующий разнобой.

«На мой взгляд, предложение заслуживает внимания – будем обсуждать его с городскими властями», – подчеркнул Александр Козловский.

Жители также обратили внимание на состояние улицы Щорса: на одном из участков фактически отсутствует тротуар.

«Здесь речь идёт уже не о локальном ремонте, а о полноценном строительстве. Для начала необходимо разработать проектно-сметную документацию, причём сразу предусмотреть в проекте и освещение. После этого можно будет предметно решать вопрос с финансированием», – сказал депутат.

Отдельной темой стал капитальный ремонт Дома культуры имени Ленина. Этот вопрос великолучане поднимают регулярно. Полное обновление здания требует серьёзных финансовых вложений, поэтому сейчас прорабатывается поэтапный вариант. В ближайшие годы планируется выполнить наиболее необходимые работы, а затем привлекать средства на следующие этапы. Дизайн-проект капремонта разрабатывает министерство культуры Псковской области.

«Такие крупные объекты зачастую невозможно привести в порядок исключительно за счёт муниципальных средств, поэтому будем искать возможности поддержки и на федеральном уровне», – добавил Александр Козловский.

На заводе «Реостат» сотрудники затронули вопрос о дороге от улицы 3-й Ударной Армии ко второй площадке предприятия. Для производства это важная логистическая артерия: по ней ежедневно идёт транспорт, завозится и вывозится продукция. Состояние подъезда напрямую влияет на работу завода, поэтому вопрос требует отдельной проработки, отметили депутаты.

Ещё одна тема – обеспечение высокоскоростным интернетом деревни Булынино. Населённый пункт подходит под параметры программы подключения небольших деревень к связи.

«Уточним действующие планы и сроки, чтобы понимать перспективы подключения», – заключил депутат.