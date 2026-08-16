На концерте группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде произошла потасовка между зрителями
Во время выступления группы «Ленинград» в рамках празднования 805-летия Нижнего Новгорода в зрительном зале вспыхнул конфликт, переросший в драку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидца.
Причиной инцидента стало замечание, которое несколько зрителей сделали девушке, активно танцевавшей и заслонявшей обзор сцены. Посетители попросили её сесть и вести себя тише. В ответ на это за девушку заступилось несколько мужчин, после чего словесная перепалка переросла в массовую потасовку.
Музыкантам пришлось прервать выступление. Посетители концерта начали разнимать участников драки. По словам одного из свидетелей, в ходе потасовки один из мужчин упал на женщину.
Информация о пострадавших не поступала.
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