На концерте группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде произошла потасовка между зрителями

14:01, 16 августа 2026, ПАИ

Во время выступления группы «Ленинград» в рамках празднования 805-летия Нижнего Новгорода в зрительном зале вспыхнул конфликт, переросший в драку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидца.

Причиной инцидента стало замечание, которое несколько зрителей сделали девушке, активно танцевавшей и заслонявшей обзор сцены. Посетители попросили её сесть и вести себя тише. В ответ на это за девушку заступилось несколько мужчин, после чего словесная перепалка переросла в массовую потасовку.

Музыкантам пришлось прервать выступление. Посетители концерта начали разнимать участников драки. По словам одного из свидетелей, в ходе потасовки один из мужчин упал на женщину.

Информация о пострадавших не поступала.