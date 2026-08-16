Аистёнка, запутавшегося в гнезде, спасли в Порховском округе

12:34, 16 августа 2026, ПАИ

В селе Подоклинье Порховского района спасли аистёнка, который около восьми дней провёл в гнезде с запутанной лапой. Птицу отловили местные жители и теперь передадут в реабилитационный центр, сообщили волонтёры «Дома белого аиста».

Первый сигнал о бедствующем аистёнке поступил 4 августа. Как рассказали в центре помощи аистам, птица зацепилась лапой за что-то в гнезде и стояла на одной ноге, пытаясь высвободить вторую.

В итоге птицу отловили неравнодушные жители района. По предварительным данным, правая лапа аистёнка повреждена: она не разгибается, и птица на неё не опирается. В понедельник, 17 августа, аиста передадут специалистам, после чего будет понятен прогноз его восстановления.