Михаил Ведерников поздравил работников авиаотрасли с Днём Воздушного Флота

11:16, 16 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником – Днём Воздушного Флота. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.

Глава региона отметил, что за каждым перелётом стоит труд экипажей, диспетчеров, инженеров и специалистов наземных служб, и поблагодарил авиакомпании «Азимут» и «Новапорт холдинг» за вклад в развитие транспортной доступности региона.

Глава региона сообщил, что в Псковской области продолжается системная модернизация аэропорта имени княгини Ольги. Завершаются основные работы в новом терминале. В планах реконструкция рулёжной дорожки, расширение перрона и установка современного светосигнального оборудования.

«Желаю всем работникам и ветеранам воздушного флота здоровья, благополучия, счастья, чистого неба и новых профессиональных высот!» – написал Михаил Ведерников и подчеркнул, что авиасообщение имеет стратегическое значение для региона.

Напомним, День Воздушного Флота объединяет пилотов и бортпроводников, инженеров и авиадиспетчеров, специалистов наземных служб и сотрудников аэропортов – всех, кто ежедневно обеспечивает безопасность и доступность авиаперевозок.