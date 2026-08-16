Член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва рассказала о традициях Дня малинового варенья

12:24, 16 августа 2026, ПАИ

Член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва высказалась о народных традициях, связанных с Днём малинового варенья, который отмечается 16 августа. Об этом она сообщила в своём канале в MAX.

Она напомнила, что на Руси в этот день завершался основной сбор ягод, их заготавливали на зиму – сушили, варили варенье, делали морсы.

Синёва отметила, что малина на Руси считалась не только угощением, но и средством от простуды, а в народе говорили: «Малина от семи недуг». Она также подчеркнула, что традиция семейного чаепития и тёплого общения с близкими остаётся актуальной и сегодня.

Праздник День малинового варенья появился в 2015 году, но его корни уходят к старинным русским традициям Малинника. В своём посте член Общественной палаты призвала жителей региона провести этот день в кругу семьи.