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Член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва рассказала о традициях Дня малинового варенья

Член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва высказалась о народных традициях, связанных с Днём малинового варенья, который отмечается 16 августа. Об этом она сообщила в своём канале в MAX.

Елена Синёва. Фото: ПАИ

Она напомнила, что на Руси в этот день завершался основной сбор ягод, их заготавливали на зиму – сушили, варили варенье, делали морсы.

Синёва отметила, что малина на Руси считалась не только угощением, но и средством от простуды, а в народе говорили: «Малина от семи недуг». Она также подчеркнула, что традиция семейного чаепития и тёплого общения с близкими остаётся актуальной и сегодня.

Праздник День малинового варенья появился в 2015 году, но его корни уходят к старинным русским традициям Малинника. В своём посте член Общественной палаты призвала жителей региона провести этот день в кругу семьи.

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