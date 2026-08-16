Советы о выборе школьной формы дала эксперт

18:37, 16 августа 2026, ПАИ

Выбирая школьную форму, родители обращают внимание не только на внешний вид, но и на комфорт, безопасность и долговечность одежды. Она должна выдерживать ежедневную нагрузку на протяжении всего учебного года, поэтому к материалам предъявляются строгие требования. Как выбрать качественную школьную форму, рассказала директор по развитию бренда детской одежды Анастасия Василькова.

Она отметила, что гардероб школьника включает несколько категорий: парадную форму, повседневную и спортивную одежду и обувь. Для каждой из этих категорий важны свои особенности материалов, отметила в интервью «Известиям» эксперт.

Парадная форма обычно изготавливается из тканей, которые хорошо держат форму и меньше мнутся. Используются костюмные смесовые материалы с натуральными волокнами и сорочечные ткани подходящей плотности. Повседневная одежда должна быть практичной, так как ребёнок носит её ежедневно. Поэтому выбирают трикотаж и ткани с высокой устойчивостью к истиранию. Популярны сорочки с маркировкой easy iron, которые изготавливаются из тканей с обработкой, сохраняющей аккуратный вид и уменьшающей количество складок.

Спортивная одежда требует других свойств. По словам Васильковой, материалы должны быть эластичными, не сковывать движения и отводить влагу. Футболки в этой коллекции имеют специальную обработку для улучшения влаговыведения, что помогает ребёнку оставаться сухим во время активных занятий.

Эксперт отметила, что вся детская одежда в России проходит обязательную сертификацию. Требования к ней установлены техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Перед началом производства ткани проверяют на гигроскопичность, воздухопроницаемость, содержание небезопасных химических веществ и устойчивость к образованию катышков.

Контроль качества продукции осуществляют государственные и независимые организации. Роспотребнадзор проверяет соблюдение требований безопасности, Росаккредитация контролирует наличие необходимых документов, а Роскачество проводит независимые исследования.

С прошлого года в России также действует национальный стандарт ГОСТ Р 71582-2024 «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования», который носит рекомендательный характер. Он устанавливает повышенные требования к школьной одежде.

Анастасия Василькова добавила, что родители имеют право ознакомиться с сертификатами качества в магазине. На этикетке должны быть указаны производитель, состав ткани, дата изготовления и другая обязательная информация. Отсутствие необходимых данных может стать причиной отказа от покупки.

Ранее сообщалось, что практическими рекомендациями для родителей будущих первоклассников в преддверии нового учебного года поделилась уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.