День деревни отпраздновали в Адамово в Усвятском округе
В Усвятском муниципальном округе началась череда праздников, посвящённых Дням деревень. Первым в августе такое мероприятие прошло в деревне Адамово, пишет газета «Новая жизнь».
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
На Дне деревни присутствовали глава Усвятского округа Дмитрий Петров и депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов.
Перед гостями праздника выступили местные творческие коллективы и солисты: хореографический ансамбль «Журавушка», Анастасия Шкультина, Анастасия Манжос и Ярослав Иванов.
В ходе торжественной части чествовали старожилов деревни: Марию Багуру (89 лет), Татьяну Григорьеву (95 лет), Анатолия Кузнецова (87 лет) и Ивана Варягова (86 лет). Также отметили юбиляров Сергея Киселёва, Валентину Колобашкину, Юрия Шитова, Николая Бельченкова, Виктора Хохлова, Надежду Быченкову, Виктора Матузова, Михаила Васильева и Владимира Тимофеева.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес тружеников села – Ивана Андреева, отработавшего в сельском хозяйстве более 30 лет, Юрия Марченко и Нины Тимофеевой. Отдельно поздравили семьи участников специальной военной операции.
На празднике чествовали и юбиляров супружеской жизни – семьи Марченко, Серебряковых и Голубевых. Лучшими признаны дворы и приусадебные участки Валентины Колобашкиной, супругов Киселёвых и Федоренко.
Кроме того, в газете отметили, что в деревне есть будущий первоклассник – Кирилл Панов.
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