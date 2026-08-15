День деревни отпраздновали в Адамово в Усвятском округе

23:51, 15 августа 2026, ПАИ

В Усвятском муниципальном округе началась череда праздников, посвящённых Дням деревень. Первым в августе такое мероприятие прошло в деревне Адамово, пишет газета «Новая жизнь».



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»











На Дне деревни присутствовали глава Усвятского округа Дмитрий Петров и депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов.

Перед гостями праздника выступили местные творческие коллективы и солисты: хореографический ансамбль «Журавушка», Анастасия Шкультина, Анастасия Манжос и Ярослав Иванов.

В ходе торжественной части чествовали старожилов деревни: Марию Багуру (89 лет), Татьяну Григорьеву (95 лет), Анатолия Кузнецова (87 лет) и Ивана Варягова (86 лет). Также отметили юбиляров Сергея Киселёва, Валентину Колобашкину, Юрия Шитова, Николая Бельченкова, Виктора Хохлова, Надежду Быченкову, Виктора Матузова, Михаила Васильева и Владимира Тимофеева.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес тружеников села – Ивана Андреева, отработавшего в сельском хозяйстве более 30 лет, Юрия Марченко и Нины Тимофеевой. Отдельно поздравили семьи участников специальной военной операции.

На празднике чествовали и юбиляров супружеской жизни – семьи Марченко, Серебряковых и Голубевых. Лучшими признаны дворы и приусадебные участки Валентины Колобашкиной, супругов Киселёвых и Федоренко.

Кроме того, в газете отметили, что в деревне есть будущий первоклассник – Кирилл Панов.