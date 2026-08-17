Пустой пенал поможет сэкономить: названа хитрость для родителей школьников

10:53, 17 августа 2026, ПАИ

Родителям не обязательно покупать весь список школьных принадлежностей до 1 сентября – часть покупок можно отложить и существенно сэкономить. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова советует к началу учебного года собрать ребёнку лишь минимальный набор, а за остальными товарами отправиться уже в первые дни сентября. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, на первое время достаточно положить в пенал пару ручек, карандаш и ластик, а также купить несколько тетрадей. Основную часть канцелярии можно приобрести 2–5 сентября, когда в магазинах начинаются сезонные распродажи. В этот период цены в зависимости от категории товара и бренда могут снижаться на 20–50%.

Дополнительно Борисова рекомендует обращать внимание на скидки при покупке готовых школьных наборов и использовать банковский или сервисный кешбэк – он может составлять 5–15%. При онлайн-покупках стоит проверить наличие промокодов для новых клиентов. Ещё один способ снизить расходы – совместные закупки, когда канцтовары, учебники и специализированные тетради приобретают у одного поставщика.

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