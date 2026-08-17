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Культура

Выставка «Хранители тайных знаний» открылась в Изборске

Выставочный проект «Хранители тайных знаний» презентовали в музее-заповеднике «Изборск». Экспозиция, разместившаяся во дворе усадьбы купца Анисимова, приурочена к 180-летию создания Императорского Русского археологического общества, сообщили в музее.

Афиша: музей-заповедник «Изборск»

В основе выставки – материалы первых комплексных научных исследований в Изборске, инициированных Императорской археологической комиссией, которая работала под личным патронажем императора Николая II. По заданию Императорского русского военно-исторического общества с 1910 по 1912 годы в крепости велись археологические раскопки и подробно изучалась её строительная история. Полученные данные используются археологами и историками при планировании и проведении научных исследований.

В ходе экспедиции 1911 года впервые был изучен тайный ход к воде – «тайник» Изборской крепости. В 2012 году ансамбль Изборской крепости, включая тайный ход, был отреставрирован и вновь открыт для посетителей.

Последние масштабные археологические исследования Изборской крепости прошли в 2012 году в связи с празднованием 1150-летия Изборска. По указу президента РФ в этом же году было создано Российское военно-историческое общество, продолжившее традиции Императорского Русского военно-исторического общества.

Выставка «Хранители тайных знаний» работает ежедневно с 10:00 до 18:00. В летний сезон по субботам Изборская крепость открыта до 20:00. Вход на выставку осуществляется по билетам в музей-заповедник.

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