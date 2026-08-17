Ивановский театр кукол покажет в Пскове три спектакля

10:26, 17 августа 2026, ПАИ

С 22 по 27 сентября Псковский областной театр кукол примет на своей сцене Ивановский театр кукол. Гастроли пройдут в рамках федерального проекта «Большие гастроли» и станут возможностью для псковской публики познакомиться с постановками театра из Иванова, сообщили ПАИ в ТКД Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области





Гостям представят три спектакля. В афише – постановки «Какого цвета счастье», «Гусёнок» и «Кукла. Блокадная история». Таким образом, зрителей ждут совершенно разные истории – от добрых и сказочных до серьёзной постановки, посвящённой событиям блокады.

В ТКД также обратили внимание, что касса Псковского областного театра кукол возобновит работу 2 сентября.

«Театр кукол и есть магия»: артисты – о том, как оживают персонажи и почему дети лезут на сцену.