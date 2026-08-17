Усадьба фон Мейеров в Бардово: история образцового хозяйства Бежаницкого края

07:52, 17 августа 2026, ПАИ

Об усадьбе фон Мейеров в деревне Бардово рассказала глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице «ВКонтакте».

Имение принадлежало прибалтийско-немецкому дворянскому роду, а его расцвет пришёлся на вторую половину XIX века. В 1850-х годах усадьба перешла к генерал-майору Карлу Христиановичу фон Мейеру, герою Отечественной войны 1812 года. Его сын Иван Карлович в 1870 году переехал в Бардово вместе с супругой и превратил имение в образцовое хозяйство.

При нём здесь появились двухэтажный барский дом с картинной галереей, многочисленные хозяйственные постройки, водяная мельница на реке Копытовке и винный завод, где производили яблочное вино. В хозяйстве применяли многополье, использовали сельскохозяйственные машины, разводили племенной скот и выращивали яблоки.

По распоряжению владельца в 1875 году возвели новую церковь, а на левом берегу реки Алоли разбили парк площадью 13 гектаров. В усадьбе также была библиотека с редкими фолиантами на древнерусском, немецком и греческом языках.

Иван Карлович фон Мейер умер в 1904 году и был похоронен у алтарной стены церкви. Позднее имение перешло к его сыну Константину. После революции землю конфисковали, в барском доме разместили школу, а рядом организовали коммуну «Большевик», позднее преобразованную в колхоз. Во время Великой Отечественной войны главный усадебный дом сгорел.

До наших дней в Бардово сохранились каменные здания, кузница, гумно, сараи, мельница на реке Копытовке и усадебный парк. Парк признан памятником садово-паркового искусства с 1996 года.