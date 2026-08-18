В Опочке улучшили мобильную связь

12:50, 18 августа 2026, ПАИ

О развитии сети в Опочке сообщает ПАО «МТС». В результате установки нового телеком-оборудования в центре города усилили покрытие голосовой связи и мобильного интернета для девяти тысяч жителей населённого пункта, а также гостей города.

Благодаря проведённым работам мобильный оператор расширил покрытие сети LTE и улучшил качество сигнала для жителей Опочки в районе между улицами Набережной и Красных Фронтовиков, а также усилил качество мобильного интернета внутри зданий в жилых кварталах в центральной части города, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В зону улучшенного покрытия вошёл и парк «Городской Вал» – одно из знаковых общественных пространств Опочки. На территории современного парка сохранились остатки Опочецкой крепости XV века, с которой началась история города. Крепость была построена как оборонительный пункт на подступах к Пскову и за время многочисленных осад так и не была взята неприятелем.

«Городской Вал» входит в число самых любимых мест у жителей Псковской области и туристов, а сама территория имеет статус памятника археологии федерального значения. После обновления сети посетители парка могут стабильнее пользоваться онлайн-картами, навигацией и мессенджерами, искать информацию о достопримечательностях и делиться фотографиями и видео.

«Мобильная связь сегодня – часть современной туристической инфраструктуры. В поездках смартфон работает как навигатор, путеводитель и средство связи, с его помощью путешественники строят маршруты, изучают достопримечательности и делятся впечатлениями. Поэтому туристические места остаются одним из важных направлений развития нашей сети в регионе», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

Он также напомнил, что ранее, к началу туристического сезона, компания усилила сеть в деревне Спицино на Чудском озере. «Но для нас важно, чтобы и туристы, и местные жители имели равный доступ ко всем современным цифровым сервисам, поэтому мы продолжаем работать над созданием бесшовного покрытия в городах Псковской области и много внимания уделяем обеспечению связью малых населённых пунктов», – заключил Дмитрий Гладышев.