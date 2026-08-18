Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Опочке улучшили мобильную связь

О развитии сети в Опочке сообщает ПАО «МТС». В результате установки нового телеком-оборудования в центре города усилили покрытие голосовой связи и мобильного интернета для девяти тысяч жителей населённого пункта, а также гостей города.

Фото: ПАИ

Благодаря проведённым работам мобильный оператор расширил покрытие сети LTE и улучшил качество сигнала для жителей Опочки в районе между улицами Набережной и Красных Фронтовиков, а также усилил качество мобильного интернета внутри зданий в жилых кварталах в центральной части города, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В зону улучшенного покрытия вошёл и парк «Городской Вал» – одно из знаковых общественных пространств Опочки. На территории современного парка сохранились остатки Опочецкой крепости XV века, с которой началась история города. Крепость была построена как оборонительный пункт на подступах к Пскову и за время многочисленных осад так и не была взята неприятелем.

«Городской Вал» входит в число самых любимых мест у жителей Псковской области и туристов, а сама территория имеет статус памятника археологии федерального значения. После обновления сети посетители парка могут стабильнее пользоваться онлайн-картами, навигацией и мессенджерами, искать информацию о достопримечательностях и делиться фотографиями и видео.

«Мобильная связь сегодня – часть современной туристической инфраструктуры. В поездках смартфон работает как навигатор, путеводитель и средство связи, с его помощью путешественники строят маршруты, изучают достопримечательности и делятся впечатлениями. Поэтому туристические места остаются одним из важных направлений развития нашей сети в регионе», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

Он также напомнил, что ранее, к началу туристического сезона, компания усилила сеть в деревне Спицино на Чудском озере. «Но для нас важно, чтобы и туристы, и местные жители имели равный доступ ко всем современным цифровым сервисам, поэтому мы продолжаем работать над созданием бесшовного покрытия в городах Псковской области и много внимания уделяем обеспечению связью малых населённых пунктов», – заключил Дмитрий Гладышев.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






18 августа 2026

Расширение числа участников многопрофильной олимпиады «Звезда» обсудили в Пскове
18 августа 2026

Алексей Севастьянов стал гостем эфира на радио «Серебряный дождь». Главное
18 августа 2026

Алексей Севастьянов: Пик роста количества ТОС мы ещё не прошли
18 августа 2026

Более 5 млрд рублей вложили в медицину Псковской области за пять лет
18 августа 2026

Алексей Севастьянов: У депутатов Псковской области нет преференций - только ответственность
18 августа 2026

Роспотребнадзор напомнил родителям правила выбора безопасной обуви для детей
18 августа 2026

Алексей Севастьянов: Когда-то западным политиками всё равно придётся говорить с нами
18 августа 2026

Алексей Севастьянов: Я попал в кино благодаря Михаилу Пореченкову

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...