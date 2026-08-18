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Общество

Частице мощей святителя Спиридона Тримифунтского с Корфу смогут поклониться псковичи 1 и 2 сентября

1 сентября состоится принесение десницы святителя Спиридона Тримифунтского в Псков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа 2026 года с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих прибудет величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунтского. Для миллионов православных верующих в России это станет возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир.

Даты пребывания ковчега со святыми мощами в России: 17 августа – 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 12 городах России: 20 и 21 августа – в Чебоксарах, 21–25 августа – в Казани, 25 августа – в Дивеево, 26 и 27 августа – в Нижнем Новгороде, 28–31 августа – в Санкт-Петербурге, 1 и 2 сентября – в Пскове, 3 и 4 сентября – в Смоленске, 5 и 6 сентября – в Иркутске, 7–9 сентября – в Хабаровске, 10 и 11 сентября – в Челябинске, 12 и 13 сентября – в Екатеринбурге, 13 и 14 сентября – во Владимире, 15–20 сентября – в Москве. Детальный график и время доступа паломников в регионах опубликован на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в Никандровой пустыни началось воссоздание исторической колокольни.

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