Мнение горожан – в основе программы: 860-летие Великих Лук отметят с размахом

13:10, 17 августа 2026, ПАИ

860-ю годовщину со дня упоминания в Новгородской летописи отметят Великие Луки уже в эту субботу, 22 августа. Глава городской администрации Андрей Беляев в ответ на запрос редакции портала Luki-News рассказал, что программу празднования в течение года разрабатывал городской комитет культуры совместно с подведомственными ему учреждениями.

«Основные мероприятия Дня города пройдут на площади Вознесения, в Петровском парке, на площади Ленина и площади А. Матросова. К развлекательной программе будут привлечены творческие коллективы и солисты города, а также приглашённые артисты», – отметил Андрей Беляев.

На Летней эстраде великолучан ждёт музыкальная программа с участием творческих коллективов, солистов и музыкальных групп города. На сцене, расположенной на площади Ленина, состоится концерт с участием Анастасии Спиридоновой – финалистки первого сезона шоу «Голос», победительницы первого сезона проекта «Три аккорда», обладательницы Гран-при международного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербургa», а также выступление кавер-группы «Микрон».

«В основу программы легли наработки прошлых лет и мнения жителей города, собранные по итогам Дня города в 2025 году», – подчеркнул глава великолукской администрации. Средства для проведения праздничных мероприятий предстоящего Дня города были выделены муниципалитетом.

Кроме того, на время проведения Дня города общественные туалеты будут установлены в нескольких местах: на площади Ленина, Краснофлотской набережной, а также на территории парка «Петровский».

Полную программу празднования Дня города можно увидеть по ссылке. В Великих Луках к праздничным событиям появились и новые архитектурные формы – инсталляция и музыкальные фонари.