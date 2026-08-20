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Общество

Скорая помощь и безопасная почта: жители Дновского района рассказали о своих ожиданиях

Депутат Госдумы России Александр Козловский посетил Дновский район в рамках рабочей поездки. Вместе с общественным помощником председателя Законодательного Собрания Псковской области Дмитрием Мельцером и главой округа Владимиром Цветковым он осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями. Об этом Александр Козловский сообщил в своём канале в MAX.

Фото из канала депутата Госдумы России Александра Козловского в MAX

Первым местом, где побывала делегация, стало сервисное локомотивное депо «Дно-Псковское». В частности, работники рассказали депутату о проблемах с вызовом бригады скорой помощи. По их словам, медицинскую помощь порой приходится ждать слишком долго.

«Эта тема требует отдельного предметного взаимодействия с руководством регионального министерства здравоохранения», – отметил Александр Козловский.

В деревне Искра жители подняли вопрос о состоянии здания местной почты. Они рассказали, что ценят своего почтальона и хотят, чтобы сотрудник работал, а посетители получали услуги в нормальных и безопасных условиях.

«Будем обращаться к руководству «Почты России» и искать вариант решения», – отреагировал Александр Козловский.

Также на встрече говорили о перебоях в подаче электроэнергии и состоянии линий электропередачи, которые местами зарастают деревьями, о перспективах газификации деревни. Кроме того, был поднят вопрос о возможности увеличения количества бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования. Все обращения взяты в работу: по каждому предстоит взаимодействие с профильными организациями и региональными ведомствами.

  • Депутат обсудил с жителями Дновского района проблемы скорой помощи, газификации и почты
    Фото: Канал депутата Госдумы России Александра Козловского в MAX
  • Депутат обсудил с жителями Дновского района проблемы скорой помощи, газификации и почты
    Фото: Канал депутата Госдумы России Александра Козловского в MAX
  • Депутат обсудил с жителями Дновского района проблемы скорой помощи, газификации и почты
    Фото: Канал депутата Госдумы России Александра Козловского в MAX
  • Депутат обсудил с жителями Дновского района проблемы скорой помощи, газификации и почты
    Фото: Канал депутата Госдумы России Александра Козловского в MAX
  • Депутат обсудил с жителями Дновского района проблемы скорой помощи, газификации и почты
    Фото: Канал депутата Госдумы России Александра Козловского в MAX
  • Депутат обсудил с жителями Дновского района проблемы скорой помощи, газификации и почты
    Фото: Канал депутата Госдумы России Александра Козловского в MAX
  • Депутат обсудил с жителями Дновского района проблемы скорой помощи, газификации и почты
    Фото: Канал депутата Госдумы России Александра Козловского в MAX
  • Депутат обсудил с жителями Дновского района проблемы скорой помощи, газификации и почты
    Фото: Канал депутата Госдумы России Александра Козловского в MAX

В Искре Александр Козловский и Дмитрий Мельцер также ознакомились с музейным пространством «Русская горница». Его начали создавать в 2017 году, собирая предметы крестьянского быта буквально по разным деревням района. Крынки, ухваты, кочергу и другие вещи передавали местные жители. В настоящее время здесь организуют интерактивную программу «Чудеса у русской печки» для детей и взрослых, знакомят гостей с традициями и укладом деревенской жизни.

В Дновском музейно-выставочном центре делегация осмотрела коллекцию предметов прошлого: домашнюю утварь, технику, старые радиоприёмники и телевизоры, вещи, связанные с бытом жителей округа. «Это не просто экспонаты, а история территории, которую сотрудники центра бережно сохраняют», – подчеркнул Александр Козловский.

Особо была отмечена работа образцового ансамбля танца «Контраст», который удостоен благодарности первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по культуре Александра Шолохова. Коллектив работает под руководством Юрия Воронова с 2010 года. Сегодня в ансамбле занимается около 60 детей и подростков. Коллектив регулярно представляет Дновский район на конкурсах и фестивалях разного уровня.

«В небольших городах и деревнях особенно хорошо видно, как много зависит от неравнодушных людей. Одни сохраняют историю, другие занимаются с детьми, третьи объединяют жителей и благоустраивают территорию. Наша задача – поддерживать такие инициативы и добиваться решения конкретных проблем, с которыми люди обращаются на встречах», – заключил Александр Козловский.

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