В Пскове ищут инвестора для реконструкции дома № 8 на улице Пушкина

12:41, 20 августа 2026, ПАИ

Жилой дом № 8 на улице Пушкина в центре Пскова, признанный аварийным и имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения, полностью расселили. Здание законсервировали, и теперь городские власти совместно с Фондом инвестиционного развития Псковской области ищут инвестора для его реконструкции. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Люди выехали, всех мы расселили благодаря муниципальному бюджету. Сейчас они живут в благоустроенных квартирах, – рассказал Сухинский. – А это здание теперь является собственностью муниципального образования. Мы его законсервировали на данном этапе, закрыли декоративными элементами, чтобы это выглядело не сильно страшно в центре города».

По его словам, сейчас идёт поиск инвестора, поскольку здание снести нельзя, можно только реконструировать. «С Фондом инвестиционного развития Псковской области мы работаем для того, чтобы найти кого-то, кто мог бы этот объект благоустроить, – отметил замглавы администрации. – Не знаю, под гостиницу, к примеру, очень хорошее место».