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Общество

В Пскове ищут инвестора для реконструкции дома № 8 на улице Пушкина

Жилой дом № 8 на улице Пушкина в центре Пскова, признанный аварийным и имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения, полностью расселили. Здание законсервировали, и теперь городские власти совместно с Фондом инвестиционного развития Псковской области ищут инвестора для его реконструкции. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото здесь и далее: ПАИ

«Люди выехали, всех мы расселили благодаря муниципальному бюджету. Сейчас они живут в благоустроенных квартирах, – рассказал Сухинский. – А это здание теперь является собственностью муниципального образования. Мы его законсервировали на данном этапе, закрыли декоративными элементами, чтобы это выглядело не сильно страшно в центре города».

Виталий Сухинский

По его словам, сейчас идёт поиск инвестора, поскольку здание снести нельзя, можно только реконструировать. «С Фондом инвестиционного развития Псковской области мы работаем для того, чтобы найти кого-то, кто мог бы этот объект благоустроить, – отметил замглавы администрации. – Не знаю, под гостиницу, к примеру, очень хорошее место».

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