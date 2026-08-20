Михаил Ведерников – об ответах на обращения граждан: Наша главная задача – реально помочь человеку

14:33, 20 августа 2026, ПАИ

Сроки и качество обработки обращений граждан через Платформу обратной связи стали темой совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами муниципалитетов и руководителями региональных министерств. Участники разобрали причины недостаточно эффективной работы, определили проблемные места и обсудили способы ускорить межведомственное взаимодействие при решении вопросов, которые поднимают жители. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере Max.

По словам губернатора, в целом система работы с обращениями в регионе выстроена и функционирует. По итогам прошлого года Псковская область заняла 11-е место в России по внедрению Платформы обратной связи. С 2020 года жители направили через нее более 100 тысяч обращений.

При этом отдельное внимание на совещании уделили содержанию ответов. «Наша главная задача - не просто быстро ответить, а реально помочь человеку решить его вопрос», - отметил губернатор.

По итогам обсуждения муниципалитетам и профильным органам власти предстоит усилить работу над качеством обработки обращений и взаимодействием между ведомствами.