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Выездной форум для предпринимателей «Самолёт» проходит в Псковской области

В Псковской области проходит V летний форум «Самолёт», который собрал предпринимателей для обмена опытом, поиска новых идей и переосмысления подходов к развитию бизнеса. В работе форума участвуют сотрудники «Первого Псковского».

Фото: ПАИ

В программе - вопросы, связанные с креативностью, принятием решений и созданием новых продуктов. Участники обсуждают, как стереотипы мешают развитию и почему мозг сопротивляется новому, как эмоции и привычки влияют на бизнес-решения, а также почему даже перспективные идеи нередко остаются только планами.

Отдельные сессии посвящены методу Цвикки - системному подходу к созданию продуктов и услуг, а также разработке креативных сувениров для бизнеса.

Спикерами форума стали кандидат социологических наук, эксперт грантовых конкурсов Олеся Назарой и предприниматель, тренер по нейроинтеграции Ольга Пакреева.

Организаторы рассматривают форум как площадку, где креативность становится не просто источником вдохновения, а инструментом для решения конкретных бизнес-задач. Участники уже работают над новыми подходами и идеями, которые смогут применить в своей деятельности.

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